В Николаевской области пропала несовершеннолетняя

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Николаевской области пропала без вести девушка 2003 года рождения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Корабельным отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение Леонтьевой Лилианы Викторовны 2003 года рождения, которая 30 ноября около 7:15 ушла из дома, расположенного по пр. Богоявленском на обучение и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы: возраст 16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, длинные.

Была одета в куртку синего цвета, шапку и шарф серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки зимние черного цвета. При себе имеет рюкзак голубого цвета.

Напомним, в Киевской области разыскали пропавшего священника, который ушел на сутки в лес молиться.