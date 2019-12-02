Вспышка кори в Самоа забрала жизни 50 детей

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Полсотни детей умерли в Самоа в результате обострения вспышки кори. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

В понедельник правительство Самоа заявило, что в течение прошедшего дня от вспышки кори умерли пять детей, в результате чего число погибших в результате эпидемии превысило 50.

В прошлом месяце Самоа объявила чрезвычайное положение в стране и обязала сделать прививку всем 200 тысячам человек, проживающих в южной части тихоокеанского островного государства. Правительство закрыло все школы и запретило детям посещать общественные собрания.

Всего с конца октября в результате вспышки заболевания погибло 53 человека, в том числе один взрослый и два подростка. Большинство умерших были младенцы и маленькие дети, в том числе 23 ребенка в возрасте до 1 и 25 детей в возрасте от 1 до 4 лет.

Напомним, в апреле Украина возглавляла антирейтинг ВОЗ по заболеваемости корью.