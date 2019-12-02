В Светловодске продолжаются работы по ликвидации прорывов теплосети

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Светловодске ремонтные бригады коммунальных предприятий все еще продолжают работы по ликвидации прорывов теплосети, которые произошли неделю назад, 25 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Кировоградской области.

"По состоянию на 9:00 2 декабря в г. Светловодске продолжаются работы по ликвидации локальных порывов силами ремонтных бригад коммунальных предприятий", - сообщают в пресс-службе.

Всего с начала возникновения чрезвычайной ситуации бойцы ГСЧС Кировоградской области откачали на местах порывов трубопровода более 500 кубометров воды.

"Сейчас и до завершения ЧС в Светловодске в круглосуточном режиме работают 4 мобильных и 2 передвижных пункта обогрева, где получили возможность согреться, подкрепить силы и выпить горячего чая все желающие. В настоящее время 855 жителей Светловодска воспользовались гостеприимством спасателей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, по состоянию на 8:00 1 декабря во Светловодске продолжаются работы по ликвидации локальных порывов силами ремонтных бригад коммунальных предприятий.



Напомним, 25 ноября стало известно, что в Светловодске через порывы трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.