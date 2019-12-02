В Черниговской области мужчина утонул, провалившись под лед

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черниговской области 66-летний рыбак провалился под тонкий лед водоема и утонул. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 1 декабря в 09:40 в Службу спасения в Корюковском районе поступило сообщение о том, что недалеко от районного центра в пруду на расстоянии 10 м от берега местные рыбаки обнаружили тело утопленника.

Спасатели с помощью резиновой лодки и спасательной веревки подняли из водоема тело утонувшего мужчины.

Как выяснилось, погибшим оказался 66-летний местный житель, который утром того же дня пошел на рыбалку. Мужчина, вопреки требованиям безопасности, переходил водоем по тонкому льду, провалился и утонул. К сожалению, помочь ему было некому.

Напомним, на прошлой неделе также в Черниговской области рыбак провалился под лед и утонул.