В Черниговской области мужчина утонул, провалившись под лед
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Черниговской области 66-летний рыбак провалился под тонкий лед водоема и утонул. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 1 декабря в 09:40 в Службу спасения в Корюковском районе поступило сообщение о том, что недалеко от районного центра в пруду на расстоянии 10 м от берега местные рыбаки обнаружили тело утопленника.
Спасатели с помощью резиновой лодки и спасательной веревки подняли из водоема тело утонувшего мужчины.
Как выяснилось, погибшим оказался 66-летний местный житель, который утром того же дня пошел на рыбалку. Мужчина, вопреки требованиям безопасности, переходил водоем по тонкому льду, провалился и утонул. К сожалению, помочь ему было некому.
Напомним, на прошлой неделе также в Черниговской области рыбак провалился под лед и утонул.