Законопроект о работе ГБР рассмотрят завтра на пленарном заседании ВРУ первым

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Законопроект о работе ГБР, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, рассмотрят первым завтра на пленарном заседании ВРУ. Об этом сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

“Я бы хотел бы напомнить, что к сожалению мы не успели рассмотреть законопроект о ГБР в позапрошлую пятницу. Я понимаю, что политические позиции они важны, но мне бы хотелось обратиться ко всем политическим партиям и группам, чтобы не злоупотреблять такими практиками как перерываы и “разное”, — сказал Разумков.

По его словам, все политические партии прикладывали максимум усилий, чтобы принять данный законопроект гораздо раньше.

“Мы дорассмотрим этот законопроект первым завтра, во вторник. Хотел бы обратиться ко всем народным депутатам не затягивать процесс рассмотрения законопроектов”, — отметил Разумков.

Добавим, законопроектом предусматривается изменение правового статуса ГБР, совершенствование законодательного регулирования вопросов, связанных с деятельностью территориальных управлений бюро, прохождением службы лицами рядового и начальствующего состава, конкурсными отборами и переводом работников ГБР, привлечением работников бюро к дисциплинарной ответственности и тому подобное.

Напомним, 17 октября парламентарии приняли за основу законопроект № 2116, отмечен Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюро расследований”.