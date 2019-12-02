Депутаты хотят обязать покупателей заводов "Укрспирта" сохранить рабочие места

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На заседании экономического комитета ВР по разгладит “спиртового” законопроекта ОП № 2300 депутаты обсуждают вопрос сохранения рабочих мест отрасли. В частности, ответственность за обязательность их сохранность при приватизации спиртзаводов “Укрспирт” хотят положить на будущих инвесторов, передает УНН.

Так, по словам депутата Сергея Таруты, поскольку речь о продаже монополии (ГП “Укрспирт”), то условия приватизации этих предприятий должны быть четко регламентированы и ориентированы на социальную защиту работников спиртовых заводов, которые будут продаваться.

“Мы даем инвестору возможность заработать. И эти люди (которые сегодня работают на спиртовых предприятиях, — ред.) не будут очень обременительными для бизнеса. Я думаю, что себестоимость оплат их труда в структуре затрат составляет максимум 8-10 процентов ”, - сказал нардеп.

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Нардеп Валерий Давиденко, поддержал реплику Таруты, отметив, что в случае отсутствия ограничений и предохранителей в процессе приватизации ГП “Укрспирт”, “мы создадим новую монополию — алкго-водочных компаний”.

“Они уже имеют у себя построеные новые заводы (спиртовые — ред.)”, — пояснил Давыденко.

Нардеп Степан Кубив, в свою очередь, добавил, что среди задач экономического комитета парламента — создание и сохранение рабочих мест в Украине.

“Мы должны максимально поддерживать рабочие места, а все законы которые мы принимаем по приватизации — они говорят о будущем минус 1 млн рабочих мест в стране”, — сказал он, поддержав таким образом предложение обязать инверторов “Укрспирта” сохранять рабочие места.

Заседание комитета продолжается. В нем объявлен перерыв для уточнения поправок к законопроекту № 2300.

Как писал УНН, “спиртовой” законопроект Зеленского “протащили” мимо внимания четырех комитетов Совета.