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Разумков: в среду состоятся общественные слушания по земельной реформе

Разумков: в среду состоятся общественные слушания по земельной реформе

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В среду, 4 декабря, в зале заседаний Верховной Рады Украины состоятся общественные слушания по созданию рынка сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

“Хотел бы напомнить, что в среду в 15:30 состоятся общественные слушания по созданию рынка сельскохозяйственных земель. Руслан Стефанчук будет его проводить. Слушания будут проходить с 15 до 18 часов. Всех желающих приглашаю, насколько это возможно в рамках возможностей зала ВРУ”, — сказал Разумков.

Ранее сообщал УНН, парламентарии приняли решение о проведении слушаний в Верховной Раде Украины на тему земельной реформы 4 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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