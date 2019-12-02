Зеленский о Путине: я никому не доверяю в политике

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в политике никому нельзя доверять, пишет УНН со ссылкой на его интервью ряду международных изданий, в частности польской газете Gazetа Wyborczа.

“Я никому не доверяю в политике”, — сказал Зеленский, отвечая в ходе интервью изданию на вопрос о том, верит ли он президенту России Владимиру Путину.

“В школе я любил математику, там все было понятно. Ты решаешь задачу с одним или двумя неизвестными. А здесь все неизвестное, включая нашу страну, политиков в нашей стране. Я пришел из бизнеса и считаю, что здесь (в политике) не может быть доверия. У каждого зато есть свои интересы”, — добавил украинский лидер.

Как отмечал УНН ранее, Зеленский заявил, что российский проект газопровода “Северный поток-2” ослабил позиции Украины на газовых переговорах, при этом не исключено, что вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи “нормандской четверки” 9 декабря.