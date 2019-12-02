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Разумков отреагировал на заявление главы Госдумы РФ о выходе областей из состава Украины

Разумков отреагировал на заявление главы Госдумы РФ о выходе областей из состава Украины

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности выхода из состава Украины ряда областей, назвав такие высказывания "мечтами". Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Заявление спикера государственной думы РФ, прозвучавшее в выходные, я думаю, что оно тоже не может остаться без реакции ВРУ. Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни великих народов, в Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, он может говорить на разных языках, но это единый народ, государство. И я хотел бы бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории - это только мечты. Мы, как ВРУ, будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать общество", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось в УНН, в Министерстве иностранных дел Украины считают "отвлечением внимания" заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности выхода из состава Украины ряда областей.

Источник: УНН
Теги: Россия, сепаратисты, Украина, сепаратизм, украинское, народ, Дмитрий Разумков
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