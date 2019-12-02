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Стресс-тесты "Нафтогаза": министр энергетики рассказал о рисках в холодные месяцы

Стресс-тесты "Нафтогаза": министр энергетики рассказал о рисках в холодные месяцы

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украина в случае подписания контракта на продолжение транзита газа в Европу из РФ готова к зиме, но некоторые проблемы все же могут возникнуть. Об этом во время брифинга в понедельник сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"Мы абсолютно спокойно пройдем зиму, в соответствии с тем, что большие запасы в хранилищах... Мы полноценно готовы к зиме. Более того, НАК "Нафтогаз" проводил соответствующие стресс-тесты, и есть готовность к тому, чтобы система технически работала в реверсном режиме. Можно откровенно говорить, что единственным техническим риском, который есть, это если февраль-март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных газохранилищ. Именно в холодные дни, в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему", - сказал Оржель.

"Вместе с тем, уверены, что две стороны абсолютно заинтересованы - это европейская и украинская - подпишут договор на транспортировку, и практически уверен, что и для российской стороны также очень важно подписать договор на транспортировку, чтобы такие топлива, как газ, не теряли свою репутацию в Европе", - добавил министр.

Напомним, правительство зафиксировало цену на газ на уровне 6 961 грн за 1000 куб м с НДС в случае потенциального отсутствия транспортировки.

Источник: УНН
Теги: газ, отопление, Нафтогаз, транзит
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