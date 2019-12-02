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Милованов на этой неделе отчитается в Раде

Милованов на этой неделе отчитается в Раде

Тимофей Милованов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В пятницу, 6 декабря, во время часа вопросов к правительству в Раде с отчетом выступит министр развития экономики, торговли иа сельского хозяйства Тимофей Милованов. Соответствующее решение озвучил глава ВРУ Дмитрий Разумков во время Согласительного совета. Передает корреспондент УНН.

"Мы согласны, что в час вопросов к правительству приглашаем Министра экономического развития Тимофея Милованова", - сказал Разумков.

Напомним, по словам министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, реальная зарплата выросла за 9 месяцев 2019 на 9,6%, и на 18%, по сравнению с 2013 (докризисным) годом.

Источник: УНН
Теги: экономика, ВРУ, отчет, Дмитрий Разумков, Тимофей Милованов
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