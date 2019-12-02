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Москва отреагировала на слова Кулебы о "готовности принять пару областей РФ"

Москва отреагировала на слова Кулебы о "готовности принять пару областей РФ"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Одной якобы “российской области” уже не понравилось в составе Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одному из российских интернет-порталов, комментируя слова вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве “готовы принять пару областей РФ”, пишет УНН .

“Одна „российская область“ уже была в составе Украины, и ей там не понравилось”, — сказала Захарова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что “национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей”. Он сделал такое заявление, комментируя ситуацию вокруг выступление так называемого “депутата Госдумы от Крыма” Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве.

После этого Кулеба заявил, что никакие области из состава страны выходить не будут, а также выразил готовность “принять” в состав Украины российские регионы. “Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет”, — отметил он в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Россия, МИД РФ, Украина
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