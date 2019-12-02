Бюджет-2020 передали на подпись Зеленскому

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня подписал законопроект №2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год, на данный момент документ передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, 2 декабря законопроект №2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год возвращен с подписью председателя ВРУ Дмитрия Разумкова и направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, 14 ноября в Ради приняли главный финансовый документ страны.

В проекте Госбюджета-2020 заложены расходы на будущий год в размере 1,195 трлн грн - рост по сравнению с 2019-м составляет 65,7 млрд грн.

На инфраструктуру запланировали выделить 73,7 млрд грн, на здравоохранение - 113,3 млрд грн, на образование - 145,1 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составят 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

На обслуживание госдолга пойдет 141,5 млрд грн, социальную сферу - 293 млрд грн, в том числе без малого 50 млрд грн на субсидии, 173 млрд грн - на выплату пенсий и 806 млн грн на надбавки одиноким пенсионерам.

Дефицит госбюджета планируется снизить до 2%. Доходы от приватизации в следующем году ожидаются на уровне 12 млрд грн, а легализация игорного бизнеса должна принести еще 3 млрд грн доходов.

Минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн. В почасовом разрезе минимальная заработная плата составляет 28,31 грн.

С 1 января 2020 минимальная пенсия устанавливается в размере 1638 грн.

Также напомним, Разумков заявлял, что Госбюджет-2020 будут дорабатывать.