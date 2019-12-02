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Глава СБУ обсудил с послом Франции противодействие киберугрозам

Глава СБУ обсудил с послом Франции противодействие киберугрозам

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Во время встречи глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и посол Франции в Украине Этьен де Понсен обсудили вопросы усиления сотрудничества между Украиной и Францией в сфере безопасности. В частности, стороны обсудили взаимодействие ведомств сектора безопасности обеих стран по противодействию международному терроризму и киберугрозам, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отдельно отмечена важность реализации запланированной реформы СБУ, которая будет отвечать ожиданиям украинских граждан о работе Службы.

"Избавление СБУ от устаревших практик и создание операционно и культурно современной организации обеспечит нам большие возможности для работы в постоянно меняющейся оперативной среде, лучшую эффективность и результативность", - заявил Иван Баканов.

Глава Службы также подчеркнул важную роль Франции как стратегического партнера Украины в урегулировании ситуации на востоке Украины в нормандском формате.

Напомним, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний в воскресенье, 1 декабря, провел встречу с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Франция, встреча, послы, Иван Баканов
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