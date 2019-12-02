Частных владельцев спиртзаводов обяжут работать под видеокамерами

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня экономический комитет Верховной Рады рассматривал поправки ко второму чтению в "спиртовой" законопроект Президента №2300. В частности, члены профкомитета поддержали поправку нардепа Людмилы Буймистер, которая предусматривает работу спиртзаводов в режиме постоянного видеонаблюдения, передает УНН.

"Лицензия на производство спирта выдается на предприятия, имеющие круглосуточные системы видеонаблюдения. А отключение этих систем является основанием для отказа в лицензии или отзыва лицензии", - говорится в правке, которую учли.

Таким образом, частные инвесторы, которые приобретут спиртзаводы ГП "Укрспирт", получат лицензии на работу только при таком условии.

Напомним, депутаты также хотят обязать покупателей заводов "Укрспирта" сохранить рабочие места.

Как писал УНН, экономический комитет ВР сегодня заслушал правки в законопроект №2300 о приватизации "Укрспирта". Документ ранее был проголосован в первом чтении.

Указанный проект ЗУ эксперты называют скандальным, прогнозируя, что в действующей редакции его реализация приведет к контрабанде спирта с оккупированных территорий, еще большей тенизации алкогольного рынка, а также "спровоцирует" спиртовую монополию со стороны водочных гигантов.

"Слуги народа" ранее пообещали существенно доработать проект ко второму чтению, предусмотрев в частности, демонополизацию ГП "Укрспирт" только после приватизации, а не наоборот, как это предлагается в первой редакции документа.