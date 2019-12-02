В Раде хотят увеличить количество пленарных заседаний в декабре

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины хотят добавить количество пленарных заседаний, выделив под них несколько дней с недели, посвященной заседанием комитетов. Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Возможно, если будет воля депутатов, то следующая неделя будет комбинированный. Будем сочетать и на заседания комитетов будут некоторые дни выделены под заседание ВРУ", - сказал Разумков.

Добавим, согласно повестки дня Рады, размещенного на сайте ВРУ, с 9 по 13 декабря неделя предусмотрена лишь для работы народных депутатов в комитетах.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, во время часа вопросов к правительству в Раде с отчетом выступит министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.