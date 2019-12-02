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Кремль: любое обсуждение статуса Крыма невозможно

Кремль: любое обсуждение статуса Крыма невозможно

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Какое-либо обсуждение статуса оккупированного РФ Крыма невозможно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма в формате переговоров Россия-Украина-США, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях”, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, как отреагирует глава российского государства Владимир Путин, если Зеленский во время личной встречи поднимет эту тему, пресс-секретарь сказал: “Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут возникнуть, как президент всегда и делает, открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе”.

В ответ на уточняющий вопрос о том, как отреагирует Путин на предложение обсудить вопрос принадлежности Крыма на саммите “нормандской четверки”, Песков заметил, что реакция российского лидера не будет зависеть от того, в каком формате этот вопрос будет поставлен. Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров “четверки”.

Напоминаем, ранее в Кремле отказались комментировать слова главы Госдумы о “выходе областей из состава Украины”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Кремль
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