Оржель назвал ожидаемую дату трехсторонних переговоров по газу

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель надеется, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря - при этом российская сторона пока не подтвердила дату. Об этом Оржель заявил в понедельник на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы готовы к переговорам каждый день. И украинская, и европейская сторона готовы к переговорам каждый день... Какие ближайшие даты? Я надеюсь, что это может быть предварительно 5 декабря. Но, опять же, две стороны готовы в любой момент", - сказал министр.

На уточняющий вопрос журналиста, не помешает ли встрече то, что у министра энергетики РФ Александра Новака в этот день будут переговоры с ОПЕК, Оржель отметил, что российская сторона еще не подтвердила дату встречи.

"Каждый день обсуждается, когда это возможно. Я думаю, что, несмотря на то, что две стороны, как я сказал, готовы к переговорам и готовы отложить другие важные дела для переговоров: насколько мне известно, европейская сторона готова к 5 числу. Давайте будем смотреть, какую дату подтвердит российская сторона", - добавил он.

На прошлой неделе в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, главы правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".