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Разумков не исключил рассмотрения в ВР на этой неделе Избирательного кодекса с предложениями Президента

Разумков не исключил рассмотрения в ВР на этой неделе Избирательного кодекса с предложениями Президента

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Верховная Рада Украины, возможно, на этой неделе рассмотрит законопроект об Избирательном кодексе с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил во время Согласительного совета председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"У нас, возможно, будет рассматриваться на этой неделе законопроект об Избирательном кодексе с предложениями Президента", - сказал Разумков.

Ранее УНН сообщал, что, по словам вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, в ближайшее время парламентарии подойдут к окончательной редакции проекта Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.

Напомним, в сентябре Президент Зеленский ветировал принятый Радой Избирательный кодекс.

Источник: УНН
Теги: ВР, законопроект, Дмитрий Разумков
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