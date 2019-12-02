Производить алкоголь из импортного спирта будет запрещено до 2024 года - Комитет ВР

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В законопроект Зеленского по приватизации ГП "Укрспирт" вернули норму об обязательности использования для производства алкоголя спирта исключительно украинского происхождения. Об этом сегодня шла речь на заседании экономического комитета ВР, передает УНН.

Так, рассматривая поправки в первой редакции проекта Закона Украины №2300 депутаты вернули в него норму об "украинском спирте".

Она и сегодня есть в действующем законодательстве: "Производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины осуществляется с использованием спирта этилового ректификованного, коньячного и плодового и зернового дистиллята, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового и виноградного дистиллята спиртового, имеющих статус украинских товаров соответствии с Таможенным кодексом Украины".

В первой проголосованной редакции проекта Закона Украины 2300 - норму исключили. А вот сейчас вернули, добавив временные ограничения.

Так, производство алкогольной продукции нужно будет осуществлять исключительно из спирта, "имеющего статус украинских товаров в соответствии с Таможенным кодексом Украины" до 1 января 2024 года.

Напомним, ранее исключения нормы об "украинском спирте" раскритиковали эксперты, заявив, что это еще больше тенизирует рынок и спровоцирую массовую фальсификацию алкогольной продукции.

Как писал УНН, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект о демонополизации спиртовой отрасли (№2300). Инициатива лоббирует интересы водочных компаний и "убивает" ГП "Укрспирт", заявили специалисты.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, замечания Главного научно-экспертного управления ВР и двух выводов комитетов, в частности бюджетного, Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении.

Среди главных предложений изменений в законопроект (на которых настаивают в том числе и профсоюзы) - проводить демонополизацию спиртовой отрасли после приватизации ГП "Укрспирт", чтобы не превратить государственные заводы на металлолом и не оставить на улице сотрудников государственной компании. Также включить предохранители, которые не позволят уничтожить спиртовую отрасль в Украине, заменив ее иностранным товаром российского, белорусского или молдавского происхождения.