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Укрзализныця будет повышать цены на билеты

Укрзализныця будет повышать цены на билеты

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.


"Около 700 млн грн компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексация тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити +", - говорится в сообщении.

Указано, что таким образом цена на билеты будет расти незначительно и постепенно.

Напомним, Укрзализныця назначила 13 дополнительных поездов на зимние праздники.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, цены, тарифы, поезд
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