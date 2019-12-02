"Спиртовой" законопроект Зеленского доработали ко второму чтению: новые ограничения

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Законопроект № 2300 о демонополизации и приватизации ГП “Укрспирт” подготовили ко второму чтению. Такое решение сегодня приняли на заседании экономического комитета ВР после рассмотрения и утверждения ряда поправок, передает УНН.

Так, в проект ЗУ, внесли правку в отношении импорта спирта.

“Импорт спирта до 1 января 2024 года смогут осуществлять только специально уполномоченные КМУ государственные предприятия”, — сообщил председатель комитета Дмитрий Наталуха.

Вместе с тем, другая правка законопроекту не предусматривает возможности использовать спирт иностранного происхождения для производства алкогольной продукции.

“К 1 января 2024 года производство алкоголя осуществляется только с того спирта, имеет статус украинского соответствии с Таможенным кодексом Украины”, — говорится в учтенной правке по этому поводу.

Также, депутаты учли поправку о том, что вводить в эксплуатацию новые спиртовые заводы/получать разрешение на их строительство можно будет только с 1 июля 2012 года. К этому времени — производить спиртовую продукцию придется исключительно на государственных мощностях “Укрспирт”, которые предположительно, приобретут инвесторы в рамках процесса приватизации.

И напоследок, депутаты проголосовали за поправку, обязывающую потенциальных покупателей спиртзаводов “Укрспирт” гарантировать сохранение рабочих мест.

“Лица, которые приобрели активы ГП или заключили договоры о государственно-частном партнерстве обязаны обеспечить дальнейшую деятельность не менее 70% штатных единиц предприятия”, — говорится в поправке.

Как писал УНН, экономический комитет ВР сегодня заслушал правки в законопроект № 2300 о приватизации “Укрспирта”. Документ ранее был проголосован в первом чтении.

Указанный проект Закона эксперты называют скандальным, прогнозируя, что в действующие редакции его реализация приведет к контрабанде спирта с оккупированных территорий, еще большей тенизации алкогольного рынка, а также “спровоцирует” спиртовую монополию со стороны водочных гигантов.

“Слуги народа” ранее пообещали существенно доработать проект ко второму чтению, предусмотрев в частности, демонополизацию ГП “Укрспирт” только после приватизации, а не наоборот, как это предлагалось в первой редакции документа.