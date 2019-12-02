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На заседание Рады пригласили кандидата на должность члена ВСП

На заседание Рады пригласили кандидата на должность члена ВСП

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На заседание Верховной Рады Украины завтра, 3 декабря, пригласили кандидата на должность члена Высшего совета правосудия. Об этом заявила председатель комитета ВРУ по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"На завтра стоит вопрос о назначении члена Высшего совета правосудия. Мы его давно откладывали, а на завтра пригласили кандидата", - отметила Венедиктова.

В то же время нардеп не указала имени кандидата на должность члена ВРУ, которого приглашают на заседание.

Напомним, Высший совет правосудия заявляла, что внесет Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 49 судей.

Источник: УНН
Теги: ВР, Высший совет правосудия
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