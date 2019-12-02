Стало известно, какую работу выбирают украинцы за рубежом

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинцы за рубежом выбирают для трудовой миграции работу по специальности, домашнюю работу и строительство. Такие данные были обнародованы во время презентации исследования Международной ассоциации по миграции (МОМ) по вопросам миграции и торговли людьми, передает корреспондент УНН.

"На первом месте, и это очень хорошо - это работа по своей специальности. То есть, это наименее рискованный и наиболее полезный вид трудовой миграции (24% потенциальных мигрантов выбрали эту желаемую сферу работы). На втором месте по дому. Ее преимущественно выбирают женщины (17%). На третьем месте строительные работы (15%), чаще выбирают мужчины", - сказала Инна Волосевич, которая проводила данное исследование.

Также она отметила, что еще среди популярных сфер деятельности за рубежом являются сельскохозяйственные работы, работы в гостиничном бизнесе, низкоквалифицированная работа на производстве, в ресторане, в коммуникационной сфере и в торговле.

"И такая опция, когда человек согласен на любую работу. Именно люди, которые выбирают этот вариант - являются наиболее уязвимыми. Потому что они готовы согласиться на что угодно. И таких людей среди потенциальных мигрантов в Украине 7%", - добавила Инна Волосевич.

Напомним, в Украине за время независимости от торговли людьми пострадали более 250 тыс. человек.