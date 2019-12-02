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Витренко завтра едет в Нидерланды на ключевые слушания по взысканию долга с Газпрома

Витренко завтра едет в Нидерланды на ключевые слушания по взысканию долга с Газпрома

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завтра едет в Амстердам, столица Нидерландов, где 4 декабря состоится ключевое заседание суда по взысканию долга с российского ПАО "Газпром". Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Уже завтра я направляюсь в Амстердам, где послезавтра должны состояться ключевые судебные слушания по взысканию с Газпрома около 3 миллиардов долларов. Если они пройдут успешно, мы сможем начать получать средства уже примерно с апреля, то есть за считанные месяцы", - написал Витренко.

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Ранее УНН сообщал, НАК "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть предложение о получении 3 миллиардов долларов от российского ПАО "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража через поставки газа.

Источник: УНН
Теги: суд, газ, Россия, Украина
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