Взятка для чиновницы ОП: Кондзелю оставили под домашним арестом

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальнице департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светлане Кондзеле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы (прокурора - ред.) суд оставил в силе решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым в отношении подозреваемой (начальницы департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Украины - ред.) применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно", - указали в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, САП настаивало на содержании под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривен залога.

Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста.

По данным САП, следствием установлено, что руководитель одного из Главных департаментов Офиса Президента, экс-замминистра культуры и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Их задержали 12 ноября сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов США.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины.