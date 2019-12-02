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Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: полиция озвучила версии

Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: полиция озвучила версии

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правоохранители рассматривают несколько версий покушения на убийство депутата Киевского областного совета, которое было совершено в центре и в результате которого погиб трехлетний мальчик. Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

"... основные версии, которые нами рассматриваются, - это семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность, и, также, бывшая и нынешняя профессиональная деятельность гражданина", - сказал Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что стреляли из дома.

"На месте совершения преступления, именно в этом доме, нами были найдены некоторые вещественные доказательства. Была найдена коробка, которая использовалась для того, чтобы не потерять гильзу, это было в ночное время", - рассказал Клименко.

Кроме того, начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что задержанные лица - это молодые люди 19-ти, 18-ти лет.

Как сообщалось, правоохранители нашли оружие, которым в центре Киева был убит 3-летний мальчик.

Напомним, полиция задержала подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве.

Как сообщалось, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне авто.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: убийство, Киев, Украина, полиция
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