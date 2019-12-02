Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: появилась новая информация о задержанных

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Подозреваемые в убийстве 3-летнего ребенка в центре Киева - молодые люди, которым 18-19 лет. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН.

"... задержаны лица, это молодые люди 19-ти, 18-ти лет", - отметил Крищенко.

Как сообщал УНН, правоохранители рассматривают несколько версий покушения на убийство депутата Киевского областного совета, которое было совершено в центре и в результате которого погиб трехлетний мальчик.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, это семейно-бытовые проблемы, финансово-хозяйственная деятельность и профессиональная деятельность гражданина.

Как сообщалось, правоохранители нашли оружие, которым в центре Киева был убит 3-летний мальчик.

Напомним, полиция задержала подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве.

Как сообщалось, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне авто.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.