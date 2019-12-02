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Президент электронное водительское удостоверение скоро будет у вас в iPhone

Президент электронное водительское удостоверение скоро будет у вас в iPhone

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Команда специалистов украинского правительства направила приложение, которое позволит украинцам пользоваться электронными удостоверением водителя и техпаспортом, в Google Play и App Store. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте главы государства, передает УНН.

"Сейчас мы начинаем готовить наших лучших специалистов под председательством Миши Федорова и специалистов, которые действительно сделали некую небольшую "страну в смартфоне". Сейчас все мы работаем над нашим крупным проектом диджитализации нашей страны. Электронное удостоверение водителя и техпаспорт уже скоро-скоро будет у вас в iPhone. Это приложение уже отправлен нашей командой в Google Play и App Store, и в этом году уже украинцы начнут этим пользоваться", - сказал Президент.

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На прошлой неделе посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма, как части России в приложениях компании.

Так, министерство финансов США, информированное украинской стороной относительно некорректного обозначения Крыма как части России в приложениях компании Apple, будет осуществлять оценку, попадают ли действия компании под действующий санкционный режим США.

Как сообщал УНН, 27 ноября вступило в силу постановление Кабинета министров Украины о порядке выдачи удостоверений водителя, что позволяет получить водительское удостоверение через электронный кабинет.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент
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