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В ноябре таможня перечислила в Госбюджет более 30 млрд грн - Нефедов

В ноябре таможня перечислила в Госбюджет более 30 млрд грн - Нефедов

КИЕВ. 2 декабря. УНН. За ноябрь государственная таможня Украины перечислила в государственный бюджет более 30 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов, передает УНН.

"Результаты ноября. План выполнили, перечислили 30,3 млрд грн в бюджет. И это при том, что у нас только увеличивается несоответствие заложенного в бюджет курса гривны объективной реальности. В бюджете на конец года - 29,4, а в НБУ сегодня - 23,97. За последние 3 месяца (сентябрь-ноябрь) поступления от таможни в госбюджет составили 3,87 млрд долларов США - на 1% больше, чем за аналогичный период 2018-го", - написал Нефедов.

По его словам, стоимостные объемы налогооблагаемого импорта уменьшились на 7%, то есть пока таможня собирает больше налогов, при уменьшении стоимости ввозимых товаров.

"В результате за последние месяцы возросло налоговое бремя на 1 долл. импорта - с 0,26 долл. в 2018 до 0,27 долл. в 2019. Положительную тенденцию имеет также таможенная стоимость несырьевого импорта (рост с 1,5 долл/кг до 1,6 долл/кг), что свидетельствует о постепенном уменьшении "серого импорта", - отметил глава Гостаможни.

Напомним, в Украине в тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб по работе новой Государственной таможенной службы.

Как сообщал УНН, доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше планового показателя на этот месяц.

Источник: УНН
Теги: бюджет, таможня, Максим Нефедов
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