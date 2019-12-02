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Зеленский похвалил Дубилета из-за переписи населения

Зеленский похвалил Дубилета из-за переписи населения

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета по поводу плана сэкономить на переписи населения. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.

"Как вы знаете, мы много раз говорили, что надо наводить порядок в стране, и порядок начинается с реальной переписи населения. У нас есть министр Дубилет, который нашел путь. Мы начинаем сейчас программу переписи населения. Он нашел путь, чтобы сэкономить для бюджета страны около двух-трех миллиардов гривен. Вы видите, есть все же выгода, когда молодые на "ты" с инновационными штуками различными", - сказал Президент.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует провести электронную перепись населения, который позволит сэкономить 2-3 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, население, Владимир Зеленский, Дмитрий Дубилет

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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