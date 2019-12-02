Ученые определили вероятную причину исчезновения жидкой воды на Марсе

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Необычное погодное явление на Марсе — “башни” из пыли высотой до 80 км. — могут быть причиной того, почему с Красной планеты исчезла жидкая вода. Об этом американские астрономы пишут в научном журнале JGR Planets, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Необычные “башни” представляют собой часть масштабных пылевых бурь, которые заволакивают поверхность Марса раз в десятилетие. “Башни” могут держаться в течение более трех недель, а могут просуществовать и чуть более марсианских суток.

С помощью данных аппарата MRO NASA американские астрономы пронаблюдали за тем, как такие структуры формируются и распадаются. Проанализировав данные наблюдений, специалисты пришли к выводу, что причиной формирования “башен” становится солнечный свет. Он нагревает верхнюю часть пылевых облаков, в результате чего те поднимаются выше — до 80 километров. При этом эти структуры захватывают с собой не только пыль, но и частицы газа и других веществ, которые попадаются “под руку”.

В ходе этого процесса, как полагают астрономы, “башни” могут захватывать и частицы воды — в том числе и с поверхности планеты. Добравшись с помощью этих “башен” до марсианской атмосферы, молекулы H2O попадают под действие космической радиации, распадаются, и их уносит в космос. Ученые предположили, что вода из поверхностных водоемов Красной планеты, следы которых специалисты находили неоднократно, могла пропасть именно таким образом.

Как сообщал УНН, в конце октября работу зонда InSight снова остановили, его бур частично вылетел из почвы Марса.