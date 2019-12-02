Депутату предоставили охрану после обстрела его автомобиля в центре Киева

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву, после обстрела его машины в центре Киева, предоставили охрану. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Сразу после совершения преступления (Вячеславу Соболеву - ред.) оказали полицейское сопровождение, пока его охраняют", - сказал Корищенко.

Как сообщалось, правоохранители нашли оружие, которым в центре Киева был убит 3-летний мальчик.

Также правоохранители рассматривают несколько версий покушения на убийство депутата Киевского областного совета, которое было совершено в центре, и в результате которого погиб трехлетний мальчик.

Как сообщалось, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне авто. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.