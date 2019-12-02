В сети появился первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Первый тизер двадцать пятого фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" вышел в воскресенье – за два дня до выхода полноценного трейлера, передаёт УНН.

В коротком видеоролике показаны все элементы типичного фильма об агенте «007» с Aston Martin, перестрелками, мотоциклами и Бондом, воплощенным на экране англичанином Дэниелом Крейгом, в классическом смокинге.

В тизере также показан намек на злодея - фигура в маске, которая видна за стеклянным окном.

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Первый трейлер картины должен выйти на этой неделе, в среду, 4 декабря.

Выход фильма в США запланирован в апреле 2020 года.

Как сообщал УНН, агентом 007 в новом фильме о Бонде станет темнокожая актриса.