Пограничники обнаружили 13 точек накопления контрафактных сигарет

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 13 точек накопления подакцизных товаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГПСУ.

Сообщается, что правоохранители обнаружили 13 точек накопления подакцизных товаров.

“В конце прошлой недели совместная межведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и Государственной фискальной службы в Черниговской области, в рамках уголовного производства по статье 204 „Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров“ Уголовного кодекса Украины в городах Чернигов и Городня провела санкционированные обыски мест накопления указанных товаров. В ходе обысков обнаружено и изъято 121 ящик сигарет”, — говорится в сообщении.

Указано, что обнаруженные при обысках табачные изделия поступали к организаторам из разных регионов Украины отправлениями курьерских служб, а также мелкими партиями из других стран через пункты пропуска в пределах разрешенных для физических лиц норм.

“Большинство изъятого — контрафактные табачные изделия, изготовленные на территории Украины. Места и мощности производства устанавливаются. Сигареты с признаками подделок будут направлены на соответствующие экспертизы”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, на Буковине СБУ предупредило контрабанду сигарет почти 6 млн грн.