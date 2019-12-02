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Стала известна программа Пристайко на полях встречи лидеров НАТО в Лондоне

Стала известна программа Пристайко на полях встречи лидеров НАТО в Лондоне

Вадим Пристайко

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на этой неделе будет находиться с рабочим визитом в Лондоне, в частности, с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО. Об этом пишет пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"3-4 декабря 2019 министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко будет находиться с рабочим визитом в Лондоне с целью проведения двусторонних встреч с министрами стран-членов и партнеров НАТО, а также участия в конференции" NATO Engages", которая пройдет на полях встречи лидеров Альянса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках Конференции министр выступит на сессии "От Балтийского до Черного моря: безопасность на передовой НАТО".

Программа визита среди прочего предусматривает встречи министра иностранных дел Украины с представителями политологических кругов, в частности Королевского института иностранных дел "Чатем Хаус", а также общение с ведущими британскими СМИ.

Как сообщал УНН, 30 ноября стало известно, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетит встречу лидеров НАТО в Лондоне 3-4 декабря. Ранее в правительстве заявляли, что Украина не будет принимать участие в мероприятии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Вадим Пристайко
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