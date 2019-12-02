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В Оржеля заявили, что не уполномочены менять руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

В Оржеля заявили, что не уполномочены менять руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Министерство энергетики и защиты окружающей среды не является органом принятия решений о смене руководства НАК "Нафтогаз" Украины и НЭК "Укрэнерго". Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Минекоенерго относительно слов министра Алексея Оржеля о потенциальном обновлении руководителей и наблюдательных советов государственных компаний, передает УНН.

"Подчеркиваем, что потенциальные решения о смене руководителей будут приниматься по результатам оценки деятельности каждой из компаний. Следует отметить, что НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" не относятся к сфере управления Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, поэтому принимать или комментировать решение о смене руководства вышеназванных компаний не входит в компетенцию Министерства", - говорится в заявлении министерства.

Отметим, ранее сегодня министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что прекращение полномочий главы НАЭК "Энергоатом" является политическим, в правительстве планируют смену руководства и начало конкурсов на всех стратегических компаниях.

На вопрос журналиста о том, может ли в пределах такой перезагрузки идти речь о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго, министр ответил: "Абсолютно".

Комментируя его слова, директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что конкурс на руководителя НАК "Нафтогаз Украины" вряд ли состоится до конца 2019 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз, Укрэнерго
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