Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 00:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
На новогодних корпоративах в Украине все чаще проводят тематические вечеринки - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
12540
Версия для печати

Стали известны имена сотрудников СБУ, которые погибли во время выполнения боевой задачи

Стали известны имена сотрудников СБУ, которые погибли во время выполнения боевой задачи

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.

“Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС — большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев”, — отметил Председатель СБУ Иван Баканов.

Так, СБ Украины всесторонне поддержит семьи погибших офицеров, а боевые побратимы не оставят близких наедине с горем.

Напомним, в Одесской области, выполняя задание, максимально приближенное к боевым, погиб сотрудник Центра специальных операций “А” Александр Иваньков.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.