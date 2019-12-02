"Слуги" спешат со "спиртовым" законом: будут голосовать несмотря на отсутствие экономического обоснования

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Законопроект (№2300) о демонополизации спиртовой отрасли будут голосовать во втором чтении уже на текущей неделе. Об этом сегодня во время Согласительного совета заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

"Закон о либерализации производства спирта у нас на этой неделе стоит ... Нам нужно срочно эту либерализацию проводить для того, чтобы начинала работать эта отрасль естественным образом", - заявил нардеп.

Как писал УНН, проект Закона (№2300) был подан Президентом Украины Владимиром Зеленским в Парламент в октябре. Документ предусматривает приватизацию и демонополизацию ГП "Укрспирт".

Эксперты говорят, что инициатива лоббирует интересы крупных водочных компаний и "убивает" спиртовое госпредприятие.

В ОП же надеются с помощью принятия законопроекта побороть теневой рынок спирта и заработать на приватизации "Укрспирта" около 5-6 млрд грн.

Но главная проблема "спиртовой реформы" - это спешка, с которой "Слуги народа" подошли к этому вопросу, говорят нардепы. Не разработали этапности процессов приватизации, не подготовили финансовых расчетов возможных последствий, говорит депутат Кубив о документе.

К указанному проекту ЗУ и действительно на сегодня отсутствуют финансово-экономические обоснования. И это признали в Офисе Президента.

Также нет и выводов финансового и аграрного комитетов ВР.

Напомним, депутаты комитета ВР по вопросам экономического развития (профильный) уже согласовали текст законопроекта ко второму чтению.

В проект ЗУ сегодня, среди прочего, внесли правки в отношении импорта спирта, а также запретили использовать спирт иностранного происхождения для производства алкогольной продукции.