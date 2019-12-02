В Одессе женщина пыталась задушить 5-месячного сына, чтобы тот не мешал пить водку

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Одессе 33-летняя женщина пыталась задушить подушкой своего 5-месячного сына из-за того, что он плакал и мешал ей пить водку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

“ЧП произошло ночью в одесской больнице, где 33-летняя женщина находилась со своим пятимесячным сыном. Когда ребенок зашелся плачем, нетрезвая мать попыталась „успокоить“ его, накрыв подушкой. Соседка по палате увидела действия женщины и забила тревогу”, - говорится в сообщении.

Правоохранители немедленно забрали горе-мать и доставили ее в полицию.

Как выяснилось, все началось с водки, которую женщина купила в ближайшем магазине. Вернувшись с бутылкой в палату, она взялась за распитие. В это время малыш проснулся и начал плакать. Чтобы ребенок не мешал, мать взяла подушку и положила ее на лицо сына.

Сейчас правонарушительницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи квалифицировали ее действия как покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — пожизненное лишение свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Липовецком районе Винницкой, кот задушил 9-месячную девочку, которая спала в коляске.