Президенту Национальной академии аграрных наук сообщили о подозрении: что известно

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) за вмешательство в деятельность работника исполнительной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении высокопоставленному чиновнику Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа - ред.)", - сказано в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что в октябре 2019 года государственный исполнитель прибыл в Национальную академию аграрных наук Украины для проверки исполнения решения суда о восстановлении в должности одного из директоров государственного предприятия, которое входит в состав учреждения. Кроме того, государственный исполнитель должен был вручить высокопоставленному чиновнику НААН постановления об открытии исполнительного производства и по другим вопросам, входящим в полномочия государственного исполнителя.

Однако подозреваемый, действуя умышленно, вмешался в деятельность государственного исполнителя, чтобы помешать исполнению им служебных обязанностей и не допустить объявления ему постановления. В частности, речь идет о применении физической силы высокопоставленного чиновника к государственному исполнителю - он вытолкнул его из своего служебного кабинета и не допустил получения постановления об открытии исполнительного производства.

Сейчас следователи Главного следственного управления Нацполиции в помещении НААН Украины проводят обыск, чтобы изъять видео и другие документы, имеющие значение для расследования уголовного производства.

Стоит отметить, что следователи Национальной полиции Украины в течение 2015-2019 годов начали расследование по 315 уголовным производствах по фактам возможного совершения преступлений должностными лицами НААН Украины и ее структурных подразделений на территории почти всех областей Украины.

В 56 уголовных производствах следователи установили лиц, совершивших преступление, сообщили им о подозрении и направили обвинительные акты в суд. Еще в 8 уголовных производствах лицам сообщено о подозрении. В остальных продолжается расследование, направленное на сбор доказательств.

Установлено, что основными причинами недополучения дохода, хищения имущества и нанесение ущерба НААН Украины является заключение заведомо убыточных договоров о совместной деятельности, в том числе сдача в аренду земельных участков по заведомо заниженным ценам и на невыгодных для НААН Украины условиях.

Также речь идет о документальном занижении урожайности и дальнейшее присвоение фактически собранного урожая, растрате земельных участков и другого имущества, что было вверено и находилось в ведении НААН Украины по использованию различных преступных схем и способов, и растрате средств, выделенных на закупку сельскохозяйственной продукции, гербицидов и др.

Напомним, из-за подрыва отделения "Ощадбанка" в Киеве 30 ноября, сообщается о подозрении двум лицам.