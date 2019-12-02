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К закону о рынке земли поступило более 3 тыс. поправок - нардеп

К закону о рынке земли поступило более 3 тыс. поправок - нардеп

КИЕВ. 2 декабря. УНН. К законопроекту о рынке земли поступило более 3 тысяч поправок. Об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает корреспондент УНН.

"... есть более 3 тыс. поправок к законопроекту о рынке земли", - отметил Качура перед заседанием фракции "Слуга народа" и добавил, что их сегодня планируют обсудить.

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Также он уточнил, что на фракции должны решить, чьи правки будут проголосованы.

"Проведем сигнальное голосование по тождественных поправках", - отметил Качура.

По его словам, на заседании должны поговорить и о законопроекте о работе ГБР.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заседание Верховной Рады Украины на этой неделе начнется из приоритетных законов.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, Украина, законопроект, рынок
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