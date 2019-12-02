В "Слуге народа" определились, кто заменит Яременко на должности председателя комитета

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В "Слуге народа" закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Богдана Яременко, который стал участником секс-скандала, заменит Лиза Ясько. Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Мы закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. Каждый, кто подал свою программу, достойный руководить комитетом, но выбрать нужно кого-то одного. Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрано Лизу Ясько”, — сообщила Кравчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый секс-скандал в ВР: глава украинской делегации в ПАСЕ отрицает поцелуй с женщиной

По ее словам, в “Слуге народа” понимают, что управлять таким комитетом — “это не бонус и не награда, а серьезная ответственность. Уверены, что Лиза к ней готова”.

Напомним, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Ранее УНН сообщал, три фракции Верховной Рады требуют отставки народного депутата от фракции “Слуга народа” Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики из-за секс-скандала.