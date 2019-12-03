Регистрация | Вход |
USD: 23,97 -0,0633  EUR: 26,33 -0,1248 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 03 декабря 2019 11:01
Получить тестовый доступ
Рада голосует внесение изменений в закон о ГБР
Эксклюзивные новости УНН
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
В ЮНИСЕФ рассказали, в каких сферах правительство делает недостаточно для жителей Донбасса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5115
Версия для печати

Спиртзаводы могут продать за бесценок, капитализировать их надо в Фонде госимущества - Аристов

Спиртзаводы могут продать за бесценок, капитализировать их надо в Фонде госимущества - Аристов

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Председатель комитета ВР по вопросам бюджета, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Юрий Аристов прокомментировал УНН законопроект ОП (№2300) о демонополизации спиртовой отрасли. По его словам, документ - нужен, хотя и создает риск продажи спиртовых заводов за бесценок.

"Детенизация спиртовой отрасли необходима. В условиях свободного рынка цена на спирт должна определяться исключительно рыночными механизмами и законопроект, безусловно, нужен. В то же время существует риск, что необорудованные технически должным образом предприятия отрасли будут проданы фактически по цене металлолома", - признал политик.

Именно поэтому, по мнению Аристова, спиртзаводы для начала "должны быть выведены в прибыльную зону".

"И только тогда может быть принято решение об их приватизации", - подчеркнул председатель бюджетного комитета.

А для капитализации заводов "Укрспирта" он предложил их передать в Фонд госимущества.

"Поэтому первым шагом должна стать передача таких предприятий в управление Фонду госимущества, который должен начать поиск инвестора", - резюмировал Аристов.

Нардеп не объяснил, каким образом ФГИУ может выводить спиртзаводы в прибыльную зону, поэтому редакция УНН попытается это выяснить, дополнительно направив председателю бюджетного комитета информационный запрос по этому поводу.

Как писал УНН, "Слуги" спешат со "спиртовым" законом и будут голосовать его несмотря на отсутствие экономического обоснования.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, завод, ФГИ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.