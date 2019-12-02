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Вратарь Рыбка отстоял на ноль в игре за ФК "Сабаил"

Вратарь Рыбка отстоял на ноль в игре за ФК "Сабаил"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. 32-летний ексголкипер сборной Украины Александр Рыбка провел вторую встречу сезона за ФК "Сабаил", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Наш соотечественник вышел в стартовом составе хозяев поля на матч 13-го тура чемпионата Азербайджана против "Нефтчи" и не позволил соперники забить мяч в собственную сетку ворот - 0:0.

В составе соперников полный матче сыграл ексфутболист "Олимпик", "Арсенал-Киев", "Говерлы" и "Кривбасса" украинец Кирилл Петров.

Отметим, бывший вратарь украинских грандов "Динамо" и "Шахтера" Рыбка перебрался в "Сабаил" в этом сезоне, а до этого выступал за два турецких клуба.

Добавим, "Сабаил" после 13 туров с 12 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Источник: УНН
Теги: футбол
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