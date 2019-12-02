В Одессе адвокат незаконно присвоил недвижимость на более 6 млн грн

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Одессе сообщили о подозрении адвокату, который незаконно завладел недвижимостью на сумму более 6 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

"Прокуроры Одесской местной прокуратуры №1 сообщили о подозрении адвокату по фактам фальсификации документов и завладении недвижимостью одесской общины более чем 6 млн грн", - сказано в сообщении.

По версии следствия, юрист, используя бланки и печати основанных им предприятий, сфальсифицировал документы и предоставил для регистрации права собственности на помещение территориальной общины Одессы.

Его разоблачили правоохранители, когда он переоформил на себя имущество и повторно используя поддельные документы, пытался присвоить земельный участок под зданиями.

Сейчас решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Киевского отдела полиции по оперативной сопровождения сотрудников Управления стратегических расследований Нацполиции (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. Ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 ККУкраины).

Напомним, Киевская городская прокуратура завершила следствие и направила в суд обвинительный акт по преступной группе по незаконному присвоению 17 объектов недвижимости в Киеве.