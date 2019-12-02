Месси в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча"

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в парижском театре Шатле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Football.

Второе место занял голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, третьим стал португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный шестой раз. Ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У его ближайшего соперника, Роналду, в активе пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году.