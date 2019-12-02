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В Харьковской области следователь требовал шесть тысяч долларов за закрытие уголовного производства

В Харьковской области следователь требовал шесть тысяч долларов за закрытие уголовного производства

КИЕВ. 2 декабря. УНН. СБУ задержала следователя одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области, который требовал 6000 долларов за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от мужчины, обвиняемого в мошенничестве, 6000 долларов США. За такую сумму следователь обещал закрыть уголовное производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали взяточника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в спальном районе Харькова во время получения первого "транша" в сумме семьдесят пять тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, в частности для установления участия в коррупционных схемах работников райотдела.

Напомним, в столице будут судить налоговика, который за 12000 долларов США обещал предпринимателю закрыть уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: СБУ, взятка, полиция
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