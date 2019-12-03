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Восстановился после травмы: Зинченко провел первую тренировку с "Манчестер Сити"

Восстановился после травмы: Зинченко провел первую тренировку с "Манчестер Сити"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. "Манчестер Сити" получил усиление в виде возврата к боевой обоймы состав Украинской Александра Зинченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Манчестера.

Сказано, что футболист сборной Украины присоединился к своим товарищам по команде на тренировке на следующий день после ничьей 2:2 с "Ньюкасл Юнайтед".

Зинченко, пропустивший последние 10 игр "горожан", участвовал в каждой из тренировочных упражнений и был в хорошем настроении после возвращения на поле.

Примечательно, что украинский защитник отсутствовал с конца октября после операции на колене.

Добавим, что вернуться на поле в официальной игре Зинченко будет шанс уже 4 декабря в 15 туре АПЛ против "Бернли".

Источник: УНН
Теги: футбол
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