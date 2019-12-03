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Иностранец пытался в бампере провезти в Венгрию более 2,5 кг каннабиса

Иностранец пытался в бампере провезти в Венгрию более 2,5 кг каннабиса

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Гражданин Германии пытался переправить в Венгрию 2,7 кг каннабиса в бампере автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.

"Выявить наркотическое вещество в пункте пропуска" Лужники "помогла служебная собака пограничников, которая безошибочно указала на тайник с" травкой ". Пересечь границу на выезд из Украины со скрытыми наркотиками пытался 34-летний гражданин Германии", - говорится в сообщении.

Указано, что пограничники с собакой осмотрели автомобиль Skoda.

"Выяснилось, что в бампере авто немецкой регистрации находятся пакеты с 2,7 килограммами марихуаны", - добавили в пресс служба.

Сообщается, что преступление квалифицировали по ст. 305 УК (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Об этом было направлено уведомление в компетентные правоохранительные органы.

Напомним, полиция в Мариуполе изъяла у мужчины почти 7 кг каннабиса.

Источник: УНН
Теги: пограничники, канабис
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